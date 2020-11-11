В Вологде задержали сотрудников профсоюза «Альянс врачей», которые привезли средства защиты в роддом

В Вологде полицейские задержали двух сотрудников профсоюза «Альянс врачей», которые вместе с коллегами, в том числе с главой профсоюза Анастасией Васильевой, привезли средства индивидуальной защиты в местный роддом. Об этом сообщает «МБХ медиа».

«Задержали оператора и менеджера профсоюза — Тамерлана Гурмаева и Екатерину Мартышеву. Причину задержания не объяснили. Сейчас еще меня задержали, выписывают мне протокол за то, что я перешла дорогу в неположенном месте», — рассказала Васильева.

Ранее Васильева сообщила, что у медиков роддома нет респираторов и защитных костюмов, только маски. Руководство роддома, в который привезли СИЗ, заявило о захвате помещения.

«Мы им все привезли, провели профсоюзный контроль, прискакала главный врач, стала говорить, что мы находимся тут незаконно, потом налетела куча каких‑то полицейских <…>. Сейчас мы подготавливаем заявление, мы готовим забастовку», — сказала глава профсоюза.

По ее словам, до этого из роддома уволили местного председателя профсоюза за то, что она жаловалась на условия работы — осыпающиеся потолки и отсутствие вытяжки. Также врачи заявили об отсутствии губернаторских доплат.

Весной Васильеву вызывали в Следственный комитет из‑за ролика, в котором она говорила, что власти «бесконечно врут про коронавирус и занижают количество заболевших». Главу профсоюза врачей несколько раз штрафовали за нарушение режима самоизоляции, когда она пыталась отвезти средства защиты в регионы.