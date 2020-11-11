Тамбовский волк оказался на грани исчезновения

В лесах Тамбовской области осталось всего два волка, сообщает ТАСС.

«В этом году мы зарегистрировали <…> всего двух волков, в прошлом году их было четыре, а, к примеру, в 2007 году — десять», — заявил начальник отдела охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира региона Алексей Соколов.

Он отметил, что за последние пять лет в области «не было отстрелено ни одного волка», хотя официально охота на этих животных не запрещена, так как хищники могут представлять угрозу людям и сельскому хозяйству.

Соколов добавил, что к уменьшению численности волков привела нехватка кормовой базы. Однако отстрел, проводившийся в 20-м веке, тоже повлиял на это: в 1980-х годах за каждого убитого волка даже выплачивали вознаграждение.

Волк является одним из главных символов Тамбовской области. Считается, что словосочетание «тамбовский волк» стало популярно в 1950 году после выхода фильма «Дело Румянцева», где один из героев эмоционально произнес: «Тамбовский волк тебе товарищ!».