Министр спорта России Олег Матыцин представил талисманы летней Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге. Сделал он это на шоу «Вечерний Ургант».
Конкурс, в котором выбирали талисманов, проходил в три этапа. В нем приняли участие более 70 тыс. человек.
Талисманами стали олень-спортсмен Ягги, девушка-блогер Хитти и соболь с гитарой Кедри. На «Вечернем Урганте» они появились в виде ростовых кукол. Имена талисманов происходят от слов ягель, малахит и кедр.
Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Въезд в Россию для участников игр будет безвизовым. На подготовку потратят минимум 38 млрд рублей, большая половина из которых — это средства федерального бюджета.