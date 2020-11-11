Министр спорта России Олег Матыцин представил талисманы летней Универсиады-2023, которая пройдет в Екатеринбурге. Сделал он это на шоу «Вечерний Ургант».

Конкурс, в котором выбирали талисманов, проходил в три этапа. В нем приняли участие более 70 тыс. человек.

Талисманами стали олень-спортсмен Ягги, девушка-блогер Хитти и соболь с гитарой Кедри. На «Вечернем Урганте» они появились в виде ростовых кукол. Имена талисманов происходят от слов ягель, малахит и кедр.