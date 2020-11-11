В России за сутки выявили 19 851 случай коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае и Республике Карелия.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 1 836 960. За последние сутки вылечились 18 616 человек, за все время — 1,3 млн. За сутки умерли 432 пациента, за все время — 31 593.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире число заразившихся коронавирусом превысило 51,4 млн человек, 1,2 млн из них умерли. Россия находится на пятом месте по числу заражений, на первом — США (10,2 млн). Далее Индия (8,6 млн), Бразилия (5,6 млн) и Франция (1,8 млн).