В России за сутки выявили 19 851 случай коронавируса во всех регионах, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской, Нижегородской, Архангельской, Воронежской, Ростовской, Свердловской и Иркутской областях, а также в Красноярском крае и Республике Карелия.