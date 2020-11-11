Разведка Чехии предупредила об опасности мировой войны

Миру угрожает опасность мировой войны, предупреждает чешская разведка. Об этом говорится в ее отчете за 2019 год, на который обратило внимание РБК.
По словам чешских силовиков, «глобальный конфликт, к которому движется современный мир», находится «на первой стадии подготовки». Это выражается в формировании сегодня мировоззрения его участников, и «технологических инструментов, с помощью которых им можно было бы управлять».
В мире усилилась поляризация интересов и установок, считают авторы доклада. А вот роль международного права, наоборот, понизилась. По мнению исследователей, открытая конфронтация возможна, хоть и не рассматривается как угроза. Ее воспринимают как возможность те, кто потенциально может быть успешен в введении открытых действий.
Годом ранее, по итогам 2018 года, Служба безопасности и информации Чехии (BIS) заявляла, что самыми агрессивно и активно действующими на территории страны разведслужбами стали китайская и российская.
Чешские эксперты отметили, что для России характерен гибридный характер операции, направленный на государства-членов НАТО, в котором страна видит главную угрозу своей безопасности. Как утверждает чешская разведка, главна цель российской разведки — «манипулировать процессами принятия решений и лицами, ответственными за принятие решений, чтобы побудить контрагента к самоуничижению».