Разведка Чехии предупредила об опасности мировой войны

Миру угрожает опасность мировой войны, предупреждает чешская разведка. Об этом говорится в ее отчете за 2019 год, на который обратило внимание РБК.

По словам чешских силовиков, «глобальный конфликт, к которому движется современный мир», находится «на первой стадии подготовки». Это выражается в формировании сегодня мировоззрения его участников, и «технологических инструментов, с помощью которых им можно было бы управлять».

В мире усилилась поляризация интересов и установок, считают авторы доклада. А вот роль международного права, наоборот, понизилась. По мнению исследователей, открытая конфронтация возможна, хоть и не рассматривается как угроза. Ее воспринимают как возможность те, кто потенциально может быть успешен в введении открытых действий.