СМИ: Джонни Деппа в «Фантастических тварях» может заменить Мадс Миккельсен

Мадс Миккельсен может заменить Джонни Деппа в третьей части «Фантастических тварей». Об этом сообщает Deadline.

Миккельсен, по информации источника издания, находится в приоритете на замену Джонни Деппу. Отмечается, что студия Warner Bros. начала переговоры с актером.

Предположительно, его кандидатуру предложил режиссер фильма Дэвид Йейтс, который снял первые две части «Фантастических тварей».

Джонни Деппа попросили оставить роль Геллерта Грин-де-Вальда в «Фантастических тварях» после того, как он проиграл дело против британского таблоида The Sun. Актер обвинил издание в клевете за материал, в котором говорилось, что он применял психологическое и физическое насилие к своей бывшей супруге Эмбер Херд. Суд встал на сторону издания.

При этом Warner Bros. выплатит Деппу восьмизначный гонорар, несмотря на то, что актер успел сняться только в одной сцене.

Премьеру картины перенесли на лето 2022 года (изначально она должна была выйти в ноябре 2021 года). Студия объявила, что Грин-де-Вальда не будут убирать из сценария, вместо этого его сыграет другой актер.