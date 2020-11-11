В 2022 году в двух испанских городах появится аэротакси

В 2022 году в двух испанских городах — Барселоне и Сантьяго-де-Компостела — появится аэротакси. Об этом сообщил портал «Евро-пульс».

Аэротакси будет беспилотным и рассчитанным только на одного пассажира. Услуги воздушного транспорта сначала станут туристическим развлечением: автомобили начнут совершать рейсовые поездки, а специалисты смогут оценить практичность летающих машин и их воздействие на окружающую среду.

Летающие автомобили разработали специально для проекта местные конструкторы из Tecnalia. Аэромашины могут перевозить до 150 кг, поднимаются на высоту от 100 до 300 метров и развивают скорость около 60 км/ч. Заниматься перевозками будет госкомпания Enaire.

Другие европейские города также начнут реализовывать проекты аэротакси. В 2021 году в австрийском городе Линц построят инфраструктуру для воздушного транспорта. Австрийские летающие авто будут больше и мощнее испанских, они смогут разгоняться до 150 км/ч и перевозить двух пассажиров одновременно.

В Британии аэротакси появятся к 2024 году. В этом же году первые беспилотные такси можно будет увидеть и в Москве. А в Японии летающие автомобили обещают выпустить уже в 2023 году.