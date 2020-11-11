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Американские ученые: COVID-19 чаще всего распространяется в отелях, тренажерных залах и ресторанах

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:11

Коронавирусом чаще всего заражаются в отелях, тренажерных залах и ресторанах. К такому выводу пришла группа американских ученых, опубликовавшая исследование о распространении COVID-19 в журнале Nature.

Исследователи использовали данные о локации 98 млн мобильных телефонов в период с марта по май 2020 года. Они проанализировали, где и как быстро заражались люди во время пандемии. Оказалось, что 85% случаев инфицирования происходят в 10% городских мест.

По словам ученых, для снижения риска распространения COVID-19 необязательно вводить строгий карантин. Самое важное — соблюдать социальную дистанцию между гражданами и ограничивать заполняемость самых опасных локаций.

Специалисты отметили, что работающие на полную мощность рестораны Чикаго приведут к увеличению числа заболевших на 600 тыс. человек. Столько же зараженных может появиться из‑за отелей и крупных спортклубов. При этом ограничение заполняемости вагонов метро в городе уже сократило число потенциальных инфицированных на более чем 80%.

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