Католическую церковь Англии обвинили в покрывательстве домогательств к несовершеннолетним

Британская Независимая комиссия по расследованиям сексуальных домогательств к несовершеннолетним (IICSA) опубликовала доклад, в котором обвинила английскую католическую церковь в покрывательстве преступлений со стороны священников, сообщил «Коммерсант».

Эксперты организации указали, что с 1970 по 2015 год церковь получила более 900 жалоб о примерно 3 тыс. случаев сексуальных домогательств к несовершеннолетним. В эти преступления могли быть вовлечены более 900 человек, в том числе священнослужители и монахи.

Комиссия утверждает, что церковное руководство халатно относилось к информации о предполагаемых сексуальных преступлениях. «В течение десятилетий католическая церковь ставила свою репутацию выше благополучия детей, находившихся в уязвимом состоянии», — отметили в докладе.

За все указанные годы, по информации IICSA, было возбуждено 177 дел, связанных с сексуальным насилием в отношении детей. Суды вынесли 133 приговора. Однако, по мнению комиссии, необходимые решительные меры по защите несовершеннолетних приняты не были.

Особенно критиковали специалисты школы при аббатствах в Эмплфорте, Даутсайде и Илинге, где регулярно замалчивались проявления жестокости к детям со стороны монахов и учителей. В этих заведениях, по словам IICSA, существовала «культура принятия» насилия.

В докладе также содержится критика высших кругов католической церкви, включая Ватикан и его каноническое право. «Описание сексуального насилия над детьми как канонического преступления «прелюбодеяния» неправильно, это минимизирует криминальную природу насилия, совершаемого над жертвами», — сказано в документе.