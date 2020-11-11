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HBO отказался от продолжения сериала «Чужак», хотя сценарий проекта уже готов

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:05

Телеканал HBO отказался от идеи выпустить второй сезон детективного хоррора «Чужак». Об этом сообщил Deadline.

Теперь студия MRC, занимавшаяся экранизацией романа Стивена Кинга, ищет финансирование для продолжения проекта. Сценарий новых эпизодов сериала уже готов, его написал Ричард Прайс. История, по информации издания, сосредотачивается на частном сыщике Холли Гибни — ее в первом сезоне шоу сыграла Синтия Эриво.

«Мы благодарим HBO за отличное партнерство в первом сезоне и за то, что помогли привлечь огромную аудиторию, которая влюбилась в «Чужака». Мы с нетерпением ждем возможности найти новый дом для этого замечательного сериала», — сказала президент MRC Television Элиза Хендерсон.

Сериал «Чужак» вышел на HBO в январе 2020 года и стал самым успешным запуском на телеканале за последние три года. В десяти эпизодах первого сезона расследовалось загадочное убийство мальчика. Шоу спродюсировал и частично срежиссировал Джейсон Бейтман, в работе он вдохновлялся «Сиянием» Стэнли Кубрика.

«Афиша Daily» писала о новой экранизации Стивена Кинга, которую сравнивали с «Настоящим детективом» и «Мистером Мерседесом». Рецензию на сериал можно прочитать здесь.

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