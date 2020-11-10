Apple на очередной презентации представила новые MacBook Air, Mac Mini и MacBook Pro. Это первые компьютеры компании на собственном процессоре M1, который заменил процессоры Intel.
M1 объединяет в себе центральный процессор, графический процессор, нейронный процессор, память и другие элементы. Новый чип от Apple способен помочь при работе с нейросетями и машинным обучением.
MacOS на компьютерах с М1 почти в два раза более быстрая и отзывчивая, чем была ранее. Кроме того, она способна «просыпаться» так же быстро, как смартфоны и планшеты.
Заряд, по словам представителей компании, будет держаться от 16 до 20 часов. Так, MacBook Pro на одном заряде воспроизводит видео до 20 часов, работать в браузере можно до 17 часов.
Apple также заявляет, что теперь микрофоны, встроенные в компьютеры, можно использовать для записи подкастов и даже музыкальных треков.
Еще из нововведений: у MacBook Air не будет кулера — он «полностью тихий».
Новый Macbook Air будет стоить 999 долларов, Mac Mini — 699 долларов, MacBook Pro — 1299 долларов. Это без учета налогов. В России Macbook Air будет стоить от 99 990 рублей, Mac Mini — от 74 990 рублей, MacBook Pro — от 129 990 рублей.
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