MacOS на компьютерах с М1 почти в два раза более быстрая и отзывчивая, чем была ранее. Кроме того, она способна «просыпаться» так же быстро, как смартфоны и планшеты.

M1 объединяет в себе центральный процессор, графический процессор, нейронный процессор, память и другие элементы. Новый чип от Apple способен помочь при работе с нейросетями и машинным обучением.

Apple на очередной презентации представила новые MacBook Air, Mac Mini и MacBook Pro. Это первые компьютеры компании на собственном процессоре M1, который заменил процессоры Intel.

Заряд, по словам представителей компании, будет держаться от 16 до 20 часов. Так, MacBook Pro на одном заряде воспроизводит видео до 20 часов, работать в браузере можно до 17 часов.

Apple также заявляет, что теперь микрофоны, встроенные в компьютеры, можно использовать для записи подкастов и даже музыкальных треков.

Еще из нововведений: у MacBook Air не будет кулера — он «полностью тихий».

Новый Macbook Air будет стоить 999 долларов, Mac Mini — 699 долларов, MacBook Pro — 1299 долларов. Это без учета налогов. В России Macbook Air будет стоить от 99 990 рублей, Mac Mini — от 74 990 рублей, MacBook Pro — от 129 990 рублей.

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