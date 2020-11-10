Сильвестр Сталлоне выставит на аукционе свою коллекцию наручных часов

Сталлоне представит часы Panerai, в которых он появился в фильме «Дневной свет» 1996 года. Прогнозируемая стоимость составляет от 40 до 80 тыс. долларов. Часы Richard Mille RM032-TI, в которых он снялся в боевике «Неудержимые-3», оценили примерно в 60–120 тыс. долларов. Модель Richard Mille RM025-01 Tourbillon Chronograph Adventure с прогнозируемой стоимостью в 250–500 тыс. долларов была создана после личного разговора Сталлоне с самим Ришаром Миллем, у которого актер спросил: «Какие часы должен носить Джон Рэмбо?»

Американский актер Сильвестр Сталлоне выставит на торгах в Нью-Йорке наручные часы из личной коллекции. Об этом сообщает Hypebeast.

Остальные двое часов также сделаны заводом Richard Mille. Одни оцениваются в 350–700 тыс. долларов, другие — в 300–600 тыс. долларов.

Торги под названием Racing Pulse проведет аукционный дом Philips 12 декабря. Всего на распродаже будут представлены 138 часов, большинство из которых наручные.

В мае Сильвестр Сталлоне заявил, что работает с Warner Bros. над продолжением научно-фантастического фильма «Разрушитель». Актерский состав, детали сюжета и дату выхода он раскрывать не стал.