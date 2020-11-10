перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Власти Дании признали незаконным требование убить всех норок в стране из‑за COVID-19 22:13
Apple представила новые MacBook Air, Mini и Pro — первые макбуки компании на собственном процессоре 22:00
Все московские рестораны не будут работать в новогоднюю ночь 21:39
Сильвестр Сталлоне выставит на аукционе свою коллекцию наручных часов
Сильвестр Сталлоне выставит на аукционе свою коллекцию наручных часов 21:31
В Канаде открылся приют для работников секс-индустрии 21:22
В Лондоне установили первый в мире памятник «матери феминизма» Мэри Уолстонкрафт 21:07
Житель Алтая с топором напал на бывшую жену. До этого она заявляла об избиениях, но дело не заводили 20:58
Запрет московским барам работать ночью, лауреаты «Золотой маски» и другие новости дня 20:48 Дайджест
Вышел новый документальный фильм об Эннио Морриконе 20:44
Netflix/YouTube Netflix продлил сериал «Академия «Амбрелла» на третий сезон
Netflix продлил сериал «Академия «Амбрелла» на третий сезон 20:02
В Google Maps скрыли более 40 британских фильмов на карте страны. Их можно посмотреть бесплатно 19:56
У хоррора «Тихое место» появится третья часть. Ее снимет режиссер «Мада» Джефф Николс 19:50
Брайан Ино выпустил клип «Decline and Fall». Это его первое видео за 50 лет карьеры! 19:10
Spotify покупает платформу для подкастов Megaphone за 235 млн долларов 19:10
tinkoffbank/Instagram «Тинькофф» запустил единую подписку на свои сервисы. Ее стоимость — 199 рублей в месяц
«Тинькофф» запустил единую подписку на свои сервисы. Ее стоимость — 199 рублей в месяц 18:45
Ростехнадзор назвал причину аварии на «Норникеле». И это не таяние вечной мерзлоты 18:06
Мошенник оформил кредит на имя незнакомой женщины и потратил часть денег на ее же займы 17:57
Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманами 17:41
В России суд отменил приговор бывшим полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы 17:37
YouTube Европейская киноакадемия объявила номинантов на премию. В их число вошли три российских фильма
Европейская киноакадемия объявила номинантов на премию. В их число вошли три российских фильма 17:13
Отключить рекламу

В Канаде открылся приют для работников секс-индустрии

Валерия Корниенко
Сегодня в 21:22

В Канаде открылся первый в стране временный приют, предназначенный для секс-работников. Убежище находится в Ванкувере и работает 24 часа в сутки без выходных, сообщает Vice.

Приют открыла благотворительная организация WISH, которая помогает людям, торгующим своим телом ради заработка. Изначально планировалось, что он станет постоянным местом проживания для секс-работников, однако из‑за пандемии пришлось ввести ограничение по времени пребывания.

В убежище есть 23 спальных места — это максимальное количество кроватей, которое организация может предложить при сохранении безопасной дистанции. Желающие смогут не только выспаться, но и принять душ, постирать вещи, поесть, получить медпомощь или просто отдохнуть.

«Приют для секс-работников и раньше был необходим, но теперь COVID-19 серьезно усугубил существовавшие ранее проблемы бедности, бездомных и наркотиков. Такое временное убежище на случай чрезвычайной ситуации крайне важно — особенно сейчас», — отметила исполнительный директор WISH Мебрат Байен.

В приюте у людей будет доступ к шкафчику для личных вещей, а попасть в здание можно будет только с помощью специального зуммера. Также им будут доступны разные программы: обучение грамоте, литературоведение, психологическая помощь и другие.

В Амстердаме с 1 января 2020 года запретили туристические экскурсии по улице красных фонарей. Таким образом местные власти решили защитить права работников секс-индустрии, а также снизить нагрузку на район.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
инди
Антоха MC
Главная звезда доброго рэпа в России
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
фэнтези
8 1/2
Шедевр Федерико Феллини: метакино про рефлексирующего режиссера
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить