В Канаде открылся приют для работников секс-индустрии

В Канаде открылся первый в стране временный приют, предназначенный для секс-работников. Убежище находится в Ванкувере и работает 24 часа в сутки без выходных, сообщает Vice.

Приют открыла благотворительная организация WISH, которая помогает людям, торгующим своим телом ради заработка. Изначально планировалось, что он станет постоянным местом проживания для секс-работников, однако из‑за пандемии пришлось ввести ограничение по времени пребывания.

В убежище есть 23 спальных места — это максимальное количество кроватей, которое организация может предложить при сохранении безопасной дистанции. Желающие смогут не только выспаться, но и принять душ, постирать вещи, поесть, получить медпомощь или просто отдохнуть.

«Приют для секс-работников и раньше был необходим, но теперь COVID-19 серьезно усугубил существовавшие ранее проблемы бедности, бездомных и наркотиков. Такое временное убежище на случай чрезвычайной ситуации крайне важно — особенно сейчас», — отметила исполнительный директор WISH Мебрат Байен.

В приюте у людей будет доступ к шкафчику для личных вещей, а попасть в здание можно будет только с помощью специального зуммера. Также им будут доступны разные программы: обучение грамоте, литературоведение, психологическая помощь и другие.

В Амстердаме с 1 января 2020 года запретили туристические экскурсии по улице красных фонарей. Таким образом местные власти решили защитить права работников секс-индустрии, а также снизить нагрузку на район.