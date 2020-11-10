В Лондоне установили первый в мире памятник «матери феминизма» Мэри Уолстонкрафт

Выполненная из посеребренной бронзы фигура Уолстонкрафт появилась на севере британской столицы в местечке под названием Ньюингтон Грин, где в середине XVIII века 25-летняя Мэри открыла школу-интернат для девочек. Скульптуру создала художница Мэгги Хэмблинг.

В Лондоне установили первый в мире памятник британской писательнице, педагогу и философу XVIII века Мэри Уолстонкрафт, которую называют «матерью феминизма» за опубликованное в 1792 году эссе «В защиту прав женщин». Об этом сообщил The Guardian .

Хэмблинг — одна из самых известных и противоречивых скульпторов Великобритании. В своей работе она хотела выразить дух Мэри Уолстонкрафт и тем самым противопоставить ее фигуру классическим памятникам мужчин, установленным на высоких пьедесталах.

Деньги на установку скульптуры одной из первых в мире феминисток собирали в течение десяти лет — кампанией руководила писательница Би Роулатт. По ее словам, памятник «вызовет споры и обсуждения», то есть «сделает то, что Мэри делала всю ее жизнь».

Роулатт считает, что памятник Уолстонкрафт появился особенно вовремя: он, как отмечает активистка, «прославляет права человека» «в период растущего общественного разделения» и напоминает об идеалах, не потерявших актуальности за более чем два века.

Мэри Уолстонкрафт родилась в Англии в 1759 году и прожила недолгую жизнь: она умерла в возрасте 38 лет через несколько дней после рождения своей второй дочери — писательницы Мэри Шелли, известной как автор книги «Франкенштейн, или современный Прометей».

При жизни Уолстонкрафт имела скандальную репутацию из‑за ее смелых взглядов, нескольких попыток самоубийства и наличия у писательницы незаконнорожденной дочери. Спустя столетие после ее смерти суфражистка Миллисент Фоссет вспомнила о наследии Уолстонкрафт.

В дальнейшем писательница оказала значительное влияние на таких феминисток, как Вирджиния Вулф и Эмма Гольдман. Труды Уолстонкрафт были признаны основополагающими для движения феминизма только в 1960–1970-х годах.