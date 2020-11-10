Вышел новый документальный фильм об Эннио Морриконе

Картина выпущена по случаю 92-го дня рождения артиста, который отмечается сегодня, 10 ноября. 25-минутный фильм состоит из интервью с его коллегами, архивных материалов и отрывков из произведений Маэстро.

В сети появился новый документальный фильм об итальянском композиторе Эннио Морриконе «The Secrets Behind His Genius» («Секреты его гения»). Ролик можно посмотреть на ютьюбе .

Спикеры в ленте поделились историями о Морриконе и впечатлениями от его музыки. В ленте также показана одна из студий Forum Studios, в которой творил композитор.

6 ноября вышел посмертный альбом Эннио Морриконе под названием «Morricone Segreto». В пластинку вошли 27 треков, среди которых редкие записи и альтернативные версии известных композиций. Семь песен ранее никогда не публиковались.