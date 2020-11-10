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Житель Алтая с топором напал на бывшую жену. До этого она заявляла об избиениях, но дело не заводили

Анастасия Цой
Сегодня в 20:58

Житель Алтая, которого зовут Евгений, с топором напал на бывшую жену Татьяну, пишет «360». Женщина рассказала, что бывший муж, с которым она развелась два года назад, встретил ее у подъезда, повалил на землю и начал избивать, а потом достал из‑под куртки топор. Он попытался отрубить ей руки.

«Он брал каждую руку по отдельности и рубил, брал руку — рубил, брал вторую — рубил. Сидел на мне, прижав коленями руки, и наносил удары по голове, потом обухом ломал руку, переворачивал топор и рубил. Всю практически кисть правую сломал, там ничего уже сделать нельзя. А так повреждения: кости раздроблены, три пальца на спицах», — рассказала Татьяна. Сейчас она находится в больнице с травмами рук и головы, один палец пришлось ампутировать.

По словам женщины, бывший муж подкарауливал ее на протяжении нескольких дней. Сначала он хотел просто поговорить, требовал возобновить отношения: «Я попросила, чтобы он дал мне работать спокойно, растить детей, я отказалась от его помощи, от алиментов — от всего. Взяла на себя двоих детей. Он сказал: «Сейчас я тебе покажу работу, поработаешь ты».

Мужчина перестал избивать бывшую жену, когда увидел неподалеку прохожего. После этого он посадил пострадавшую на скамейку и вызвал скорую, женщина пообещала, что не будет подавать заявление в полицию. До приезда скорой он сказал: «Я пойду, чтобы меня не поймали, а ты ври».

Евгений избивал женщину и во время брака, из‑за этого она и подала на развод. Подруга Татьяны рассказала, что та не раз писала на него заявления в полицию: «Сколько раз это было, сколько заявлений она написала, но вечно не хватало состава преступления.

Даже хозяйка салона (Татьяна работает в салоне красоты. — Прим. ред.) от себя писала на него заявление за то, что он устраивает дебош у них».

Подруга уверена, что дело не заводили, потому что отец мужчины был полицейским, и у него остались связи. Сейчас Евгений задержан и находится в СИЗО.

Похожая история произошла в 2017 году с Маргаритой Грачевой. Полиция игнорировала ее жалобы на насилие со стороны мужа. Это привело к тому, что он топором отрубил женщине кисти рук. Сейчас мужчина осужден на 14 лет колонии.

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