В Google Maps скрыли более 40 британских фильмов на карте страны. Их можно посмотреть бесплатно

Компания Google скрыла более 40 фильмов британского производства на карте страны в Google Maps. Об этом сообщает NME.

Пользователям предложили искать фильмы на карте, опираясь на подсказки о том, где они создавались. В акции после ее запуска сможет принять участие любой желающий, имеющий доступ к технологии 5G. Картины будут доступны бесплатно.

Среди представленных лент — «007: Координаты «Скайфолл», «Зомби по имени Шон», «Призрачная нить» и «Уоллес и Громит: Проклятие Кролика-оборотня». Акцию проведут в преддверии запуска проекта Mobile Cinema, созданного совместно с Британским институтом кино.

Ранее представители Google сообщили, что карты будут показывать пользователям по всему миру, в том числе в России, информацию о загруженности разных общественных мест — например, супермаркетов и ресторанов. В компании рассказали, что во время пандемии коронавируса эта функция стала необходима, так как она позволяет «принимать более эффективные решения, куда и когда идти».