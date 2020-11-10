Spotify покупает платформу для подкастов Megaphone за 235 млн долларов

Музыкальный стриминговый сервис Spotify покупает платформу для подкастов Megaphone. Сумма сделки — 235 млн долларов, сообщает The Verge со ссылкой на источники.

Сделка не повлияет на собственные подкасты Spotify — сервис уже размещал свои шоу на Megaphone. Но это означает, что теперь компания сможет внедрять свою запатентованную технологию интеграции рекламы под названием Streaming Ad Insertion (SAI).

Функция аналогична типичной динамической рекламе в подкастах, ориентированной на слушателя. Однако теперь реклама на Megaphone будет интегрироваться в реальном времени, а не звучать перед запуском ролика. Это означает, что система будет принимать решения о том, какую рекламу должен слышать пользователь, основываясь на его предпочтениях, а также на сделках, которые заключает Spotify.

Ни один другой сервис не предлагает функцию SAI, поэтому, если авторы подкастов или рекламодатели захотят разместить свой контент, им придется платить Megaphone за публикацию своего шоу или проморолика. Сейчас на платформе выходят более 5500 подкастов, в том числе от крупных изданий, среди которых Slate, iHeartMedia, Disney и Vox Media.

После заключения сделки Spotify станет владельцем целой экосистемы подкастов, в которую входят сеть эксклюзивных шоу, свой плеер, программа по созданию роликов, хостинговая компания и команда по продаже рекламы.

Ранее корпорация Spotify совместно с Epic Games, Deezer и десятью другими технологическими компаниями образовала коалицию, которая будет выступать против политики Apple. Разработчики мобильных приложений решили бороться за снижение комиссии App Store, которая сейчас составляет 30%.