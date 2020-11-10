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«Тинькофф» запустил единую подписку на свои сервисы. Ее стоимость — 199 рублей в месяц

Семён Гудошников
Сегодня в 18:45

«Тинькофф» запустил Tinkoff Pro — единую подписку на сервисы своей экосистемы и партнеров. Первый месяц подписки бесплатный, со второго — 199 рублей в месяц. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

В течение дня подписка появится у всех клиентов «Тинькофф», подключить ее можно в мобильном приложении банка (вкладка «Бонусы»).

Что дает подписка?


  • Повышенный доход по накопительному счету (до 3,5%) и новому вкладу в рублях (до 5%).
  • 600 бесплатных минут на «Тинькофф Мобайле».
  • Бесплатное обслуживание карт Tinkoff Platinum и Tinkoff Black. Обслуживание специализированных карт (All Airlines, All Games, Tinkoff Drive, S7 и других) становится на 50% дешевле.
  • Увеличенный лимит кешбэка по карте Tinkoff Black (до 5000 рублей в месяц), по остальным картам — до 10 тыс. бонусов или миль.
  • В «Тинькофф Путешествиях» за покупку авиабилетов вернется до 7%, за бронирование отелей — до 10%.
  • Кешбэк за покупку билетов в кино, театры и на концерты через сервисы «Тинькофф» увеличится до 15%.
  • Категорий повышенного кешбэка (от 3 до 15%) станет больше: с 6 до 7. Из них клиент сможет выбрать три подходящие ему.
  • Лимит на переводы на карты других банков достигнет 50 тыс. рублей.
  • При покупке полисов автострахования, страховки для путешествий и других полисов в мобильном приложении «Тинькофф» на карту вернется 7% кешбэком.

Если платить за подписку 648 рублей в месяц, то «Тинькофф» предоставит доступ к премиальным подпискам трех видеосервисов — Start, Amediateka и Ivi.

Есть и расширенная версия подписки Tinkoff Premium. Она обойдется в 1990 рублей в месяц и даст обладателю любой карты банка привилегии карт Tinkoff Black Metal.

В конце сентября Сбер запустил подписку «СберПрайм», которая также открывает доступ к сервисам внутренней экосистемы. Ее месячная стоимость, как и у Tinkoff Pro, 199 рублей.

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