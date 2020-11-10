перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Ростехнадзор назвал причину аварии на «Норникеле». И это не таяние вечной мерзлоты 18:06
Мошенник оформил кредит на имя незнакомой женщины и потратил часть денег на ее же займы 17:57
Духовное управление мусульман России запретило браки с немусульманами 17:41
В России суд отменил приговор бывшим полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы 17:37
YouTube Европейская киноакадемия объявила номинантов на премию. В их число вошли три российских фильма
Европейская киноакадемия объявила номинантов на премию. В их число вошли три российских фильма 17:13
«Золотая маска» объявила лауреатов театральной премии этого года 17:09
Объединение «Сука и волк», продакшен «Заграница» и Ася Мальберштейн выпустили эротический альманах 17:09
Первая белорусская АЭС остановила выработку энергии. СМИ написали об аварии, власти это отрицают 16:37
В Москве стали в полтора раза чаще сортировать мусор 16:09
navalny/instagram ЕСПЧ присудил Навальному 8500 евро компенсации за задержание на Болотной площади в 2012 году
ЕСПЧ присудил Навальному 8500 евро компенсации за задержание на Болотной площади в 2012 году 16:08
Госдума впервые утвердила новых министров. Гендиректор «Аэрофлота» Савельев возглавил Минтранс 16:07
В Музее Москвы открылась выставка к 100-летию ВХУТЕМАСа 15:52
РБК: в Москве из‑за коронавируса отменят новогодние гуляния 15:35
Петербург стал первым в России по приросту преступности. Вторая — Москва 15:33
Алена Швец гуляет по Петербургу и угоняет автомобиль в клипе «Машина для убийств»
Алена Швец гуляет по Петербургу и угоняет автомобиль в клипе «Машина для убийств» 15:17
Вышел трейлер сериала-антологии «Время перемен» Стива МакКуина 15:12
Парковку садоводческого магазина, где штаб Трампа выступил по итогам выборов, перенесли в VR 15:05
В Москве с 13 ноября приостанавливается работа клубов и ресторанов в ночное время 14:23
Питер Хук из Joy Division сыграл песню «Aries», которую записал с Gorillaz 14:23
«Нск рулит»/YouTube В больнице, где ребенка бросили за волосы на кровать, завели уголовное дело на еще одну медсестру
В больнице, где ребенка бросили за волосы на кровать, завели уголовное дело на еще одну медсестру 14:13
Отключить рекламу

Мошенник оформил кредит на имя незнакомой женщины и потратил часть денег на ее же займы

Константин Зорниченко
Сегодня в 17:57

В Карелии мошенник взял кредит на имя незнакомой женщины и большую часть суммы потратил на погашение уже имевшихся у нее займов. Об этом говорится на сайте регионального МВД.

Преступник под видом сотрудника банка созвонился с 34-летней жительницей Петрозаводска и убедил ее установить программу удаленного доступа на свой гаджет. Женщина была уверена, что ей помогут защититься от несанкционированного входа в ее личный кабинет банка, но вместо этого она оказалась заемщицей суммы в 785 тыс. рублей.

Из этих денег мошенник присвоил 130 тыс. рублей, а остальные 655 тыс. потратил на погашение кредитов, которые потерпевшая оформила ранее.

Всего за сутки жертвами аферистов стали восемь человек. У жителей Карелии в общей сложности увели более 950 тыс. рублей. Правоохранители порекомендовали не устанавливать на гаджеты неизвестное ПО и обращаться в банк, если клиентов по телефону склоняют к денежным переводам и передаче личной информации.

Ранее автор блога «Паша и его прокрастинация» рассказал, что в телеграме появился бот, подделывающий скриншоты из мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Для создания такого изображения в шаблон необходимо только вписать имя получателя и сумму несуществующего перевода. Представители банка заявили, что единственным подтверждением транзакции может быть только сам факт зачисления суммы на счет клиента.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
инди
Антоха MC
Главная звезда доброго рэпа в России
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
исторический
Подольские курсанты
Военная драма о подвиге молодых бойцов в начале Великой Отечественной
фэнтези
8 1/2
Шедевр Федерико Феллини: метакино про рефлексирующего режиссера
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Сбербанк России
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить