Мошенник оформил кредит на имя незнакомой женщины и потратил часть денег на ее же займы

В Карелии мошенник взял кредит на имя незнакомой женщины и большую часть суммы потратил на погашение уже имевшихся у нее займов. Об этом говорится на сайте регионального МВД.

Преступник под видом сотрудника банка созвонился с 34-летней жительницей Петрозаводска и убедил ее установить программу удаленного доступа на свой гаджет. Женщина была уверена, что ей помогут защититься от несанкционированного входа в ее личный кабинет банка, но вместо этого она оказалась заемщицей суммы в 785 тыс. рублей.

Из этих денег мошенник присвоил 130 тыс. рублей, а остальные 655 тыс. потратил на погашение кредитов, которые потерпевшая оформила ранее.

Всего за сутки жертвами аферистов стали восемь человек. У жителей Карелии в общей сложности увели более 950 тыс. рублей. Правоохранители порекомендовали не устанавливать на гаджеты неизвестное ПО и обращаться в банк, если клиентов по телефону склоняют к денежным переводам и передаче личной информации.

Ранее автор блога «Паша и его прокрастинация» рассказал, что в телеграме появился бот, подделывающий скриншоты из мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Для создания такого изображения в шаблон необходимо только вписать имя получателя и сумму несуществующего перевода. Представители банка заявили, что единственным подтверждением транзакции может быть только сам факт зачисления суммы на счет клиента.