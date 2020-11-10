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В Москве стали в полтора раза чаще сортировать мусор

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:09

В Москве за девять месяцев на переработку отправили более 600 тыс. тонн вторсырья — в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. За это время в городе появились 22 тыс. площадок с 60 тыс. контейнеров, завешанных стикерами и поясняющими табличками. Отходы вывозят специальные мусоровозы с цветовой индикацией.

«Увеличение объемов собранного вторсырья — это первый и очень хороший результат проводимой работы, он свидетельствует о том, что москвичам интересна программа раздельного сбора мусора, они готовы активно участвовать в ее реализации», — сказал Бирюков.

По прогнозу столичных властей, к концу 2020 года объем собранного вторсырья может достигнуть 800 тыс. тонн.

Ранее Иван Дорн, московская группа «Пасош» и «#2Маши» снялись в выпуске передачи «Осторожно, Собчак!», посвященном экосексуальности и важности раздельного сбора мусора. Из видео можно узнать, чем реальность по сбору отходов отличается от того, как все должно быть, и как проходит мусорная реформа в России.

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