Парковку садоводческого магазина, где штаб Трампа выступил по итогам выборов, перенесли в VR

Парковку рядом с небольшим магазином для садоводов Four Seasons Total Landscaping в Филадельфии воссоздали на онлайн-платформе виртуальной реальности VRChat.

Как пояснял The New York Times, столь скромное место для пресс-конференции было выбрано не по ошибке (изначально многие подумали, что речь об отеле Four Seasons). Дело в том, что в Филадельфии высокий уровень поддержки демократов и предыдущие попытки представителей Трампа встретиться с прессой на открытой площадке заканчивались тем, что их заглушали криками сторонники Байдена.

Окончательный подсчет голосов на президентских выборах в США еще не закончен, но можно с уверенностью сказать, что на них победил демократ Джо Байден. По данным Bloomberg, сейчас у него 290 голосов выборщиков из необходимых 270. Решающие 20 голосов Байден набрал в Пенсильвании, после чего все крупные американские СМИ объявили о его победе.

Узнав о победе Байдена, на улицы Нью-Йорка вышли толпы его сторонников, устроив настоящий праздник. Видео с реакцией нью-йоркцев стали вирусными в твиттере.

Трамп, в свою очередь, признавать поражение отказался. Его представители готовят иски в нескольких штатах для пересчета голосов, заявляя, что сотрудники избиркомов допускали нарушения.