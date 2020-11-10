Парковку садоводческого магазина, где штаб Трампа выступил по итогам выборов, перенесли в VR

Парковку рядом с небольшим магазином для садоводов Four Seasons Total Landscaping в Филадельфии воссоздали на онлайн-платформе виртуальной реальности VRChat.

Парковка находится в промзоне между крематорием и секс-шопом и окружена автомастерскими. Она известна тем, что именно на ней представители штаба Трампа во главе с экс-мэром Нью-Йорка Руди Джулиани провели пресс-конференцию по итогам выборов.

В виртуальной версии парковки воссоздали и магазинчик, и предвыборные плакаты Трампа на стене, и даже трибуну, с которой к журналистам и сторонникам обращался Джулиани.

В ролике, который опубликовал в твиттере блогер Coopertom, парковка наполнена толпой радостных фурри (людей в образах антропоморфных животных), которые изучают ее в деталях, а один из них даже примеряет на себя роль пресс-секретаря.