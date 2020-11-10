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В больнице, где ребенка бросили за волосы на кровать, завели уголовное дело на еще одну медсестру

Федор Кузьмин
Сегодня в 14:13

Следственный комитет возбудил уголовное дело о жестоком обращении с ребенком против еще одной медсестры из новосибирской туберкулезной больницы, где ранее бросили на кровать ребенка за волосы.

В СК не стали приводить подробностей уголовного дела, однако его завели по той же статье, что и на первую медсестру — ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением).

«Вести Новосибирск» ранее показали другое видео, сделанное из той же больницы: на нем другая медсестра, чье имя не уточняется, замахивается на маленького мальчика — на видео также слышен звук шлепка. Уполномоченный по правам человека в регионе Надежда Болтенко после публикации ролика заявила, что не видит науршений, а на видео «ничего такого не видно».

«Он звонит каждый день, всегда говорит, что у него все хорошо. Но три дня назад он пожаловался, что у него болит глаз — вроде как синяк у него появился. Пыталась расспросить сына, откуда синяк, но ребенок сказал, что не знает», — рассказала «Комсомольской правде» мать мальчика.

Видеоролик, в котором медсестра бросает маленькую девочку за волосы на кровать, появился 6 ноября в паблике в «ВКонтакте» «Инцидент. Новосибирск». Делом сразу заинтересовались СК, прокуратура, Минздрав и уполномоченный по правам человека. Делом сразу заинтересовались СК, прокуратура, Минздрав и уполномоченный по правам человека. 9 ноября стало известно, что медсестру уволили.

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