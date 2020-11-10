Эмили Харрингтон стала первой женщиной, покорившей 900-метровый Эль-Капитан меньше чем за сутки

Восхождение на вершину горы продолжалось 21 час, 13 минут и 51 секунду. Преодолеть этот маршрут меньше чем за сутки до этого удавалось только трем альпинистам — все они были мужчинами. Харрингтон также стала четвертой женщиной, покорившей Эль-Капитан.

Американская альпинистка Эмили Харрингтон стала первой женщиной, которая преодолела маршрут «Золотые ворота» на 914-метровой гранитной горе Эль-Капитан в национальном парке Йосемити (Калифорния) за один день. Об этом сообщает CNN .

Харрингтон уже неоднократно проходила маршрут «Золотые ворота», однако покорить его настолько быстро ей удалось впервые. В прошлом году она попала в больницу с серьезными травмами после очередной попытки, но сумела восстановиться.

В этот раз также не обошлось без травм: на одном из самых сложных участков спортсменка соскользнула и ударилась головой о скалу. После часового отдыха и перевязки раны она решила продолжить путь.

«Я никогда не верила, что смогу совершить свободное восхождение на Эль-Кап за день, когда впервые поставила перед собой эту цель», — написала Харрингтон в своем инстаграме, — Невозможные мечты заставляют нас расти и становиться лучшими версиями самих себя».