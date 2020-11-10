Режиссер «Шазама» потроллил Илона Маска своей бутылкой текилы

Свой бренд алкогольного напитка Сандберг назвал Shazam! Tequila. Бутылка так же как и Tesla Tequila имеет форму молнии, но больше напоминает логотип фильма с Закари Леваем в главной роли.

«Превратит мальчика в мужчину», — говорится на опубликованном постере.

Маск представил текилу компании Tesla на прошлой неделе. Жители штатов Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон могут приобрести бутылку объемом 750 мл за 250 долларов. Идея выпустить напиток пришла бизнесмену в 2018 году после первоапрельской шутки о банкротстве корпорации. Глава компании выложил свою фотографию с подписью «Илона нашли в отключке на фоне Tesla Model 3, окруженного бутылками Teslaquilla».

Это не первый раз, когда Дэвид Ф. Сандберг разыгрывает людей в соцсетях. В прошлом году он пошутил над поклонником фильма «Шазам!», заявив, что в начале второй части картины главный герой погибает. В этом году постановщик добавил в первую ленту Генри Кавилла в образе Супермена. Он просто пририсовал на длинной шее голову актера к статисту в костюме супергероя. Позже он опубликовал фальшивый трейлер продолжения «Шазама!» в ответ на появившиеся отзывы на картину отзывы зрителей, несмотря на то, что фильм еще не вышел.