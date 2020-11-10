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В Москве снова задержали двух участниц Pussy Riot — Марию Алехину и Риту Флорес

Валерия Корниенко
Сегодня в 12:49

В Москве задержали двоих участниц Pussy Riot — Марию Алехину и Риту Флорес. Об этом пишет «МБХ медиа».

Вместе с девушками задержаны бывший фигурант «московского дела» Самариддин Раджабов и художник Фархат Исрафилли-Гельман. Это произошло, когда компания выходила из кафе. Причину задержания им не объяснили.

«Задержали в кокошниках опять, мы только надели кокошники, и нас задержали. Задержали в центре на этот раз», — отметила Алехина. Она рассказала телеграм-каналу «Автозак LIVE», что полицейские сперва проверили у них документы, потом попросили пройти в автозак. Активистов доставили в ОВД «Якиманка».

4 ноября Алехину и Флорес, а также двоих мужчин — активиста и художника, задержали на выходе из магазина недалеко от метро «Нахимовский проспект». Активистов силой заволокли в автомобиль без опознавательных знаков и отвезли в ОВД «Академический». Там на них составили протоколы о нарушении самоизоляции из‑за отсутствия масок, после чего отпустили.

В конце октября был задержан креативный продюсер издания «Сноб» Ренат Давлетгильдеев за участие в акции Pussy Riot с радужными флагами. 7 октября, в день рождения Владимира Путина, группа вывесила радужные флаги — символ ЛГБТ-движения — на зданиях ФСБ и Администрации президента РФ, Минкультуры, ОВД «Басманный» и Верховного суда. Участники акции предложили сделать 7 октября Днем видимости ЛГБТК.

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