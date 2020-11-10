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«Побег из Шоушенка» больше не лучший: «Кинопоиск» обновил топ-250 фильмов и запустил топ сериалов

Федор Кузьмин
Сегодня в 10:10

«Кинопоиск» обновил свой топ-250 лучших фильмов, изменив алгоритм, который отбирает картины для рейтинга. Также сайт запустил топ-250 сериалов, говорится в блоге команды «Кинопоиска».

Попасть в рейтинг могут полнометражные фильмы, набравшие за год не менее 500 оценок. Список рассчитывается по сложной формуле, которая учитывает количество голосов за фильм, порог голосов, среднее арифметическое всех голосов и среднее значение рейтинга всех фильмов (сегодня оно равно 7.1382).

Теперь при составлении топ-250 в «Кинопоиске» учитывают только оценки за последний год. Из‑за этого в рейтинге произошли 73 замены. Например, его покинули «Малыш», «Артист», «Амели», «Андрей Рублев» и «Легенда № 17». Зато в топ вошли «Омерзительная восьмерка», «Волк с Уолл-стрит», «Паразиты», «Кролик ДжоДжо» и «Остров собак».

Также, благодаря нововведению, «Побег из Шоушенка» уступил первую строчку рейтинга «Зеленой миле». «Наконец-то исчезнет вопрос, терзающий многих: «Почему «Побег из Шоушенка» — лучший фильм», — говорится в блоге команды «Кинопоиска».

«Сейчас в рейтинге очень много старых фильмов. И многие из них его покинут. Значит ли это, что они стали хуже? Конечно, нет. Просто они не так актуальны и интересны современному зрителю, как 5, 10 или 15 лет назад. Рейтинг, в котором учитываются только оценки за последний год, более актуальный и динамичный. В таком виде он будет более точно отражать вкусы и предпочтения людей», — заявляет команда сервиса.

Также «Кинопоиск» запустил топ-250 сериалов. Лучшим тв-шоу стал ситком «Друзья», а лучшим мультсериалом — «Гравити Фолз» Алекса Хирша. Лучший российский сериал — «Внутри Лапенко» — находится сейчас на 32-й строчке рейтинга. А вот «17 мгновений весны», признанный лучшим советским сериалом, расположился на 17-м месте. Всего в рейтинге 22 отечественных тв-шоу.

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