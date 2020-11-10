«Побег из Шоушенка» больше не лучший: «Кинопоиск» обновил топ-250 фильмов и запустил топ сериалов

«Кинопоиск» обновил свой топ-250 лучших фильмов, изменив алгоритм, который отбирает картины для рейтинга. Также сайт запустил топ-250 сериалов, говорится в блоге команды «Кинопоиска».

Попасть в рейтинг могут полнометражные фильмы, набравшие за год не менее 500 оценок. Список рассчитывается по сложной формуле, которая учитывает количество голосов за фильм, порог голосов, среднее арифметическое всех голосов и среднее значение рейтинга всех фильмов (сегодня оно равно 7.1382).

Теперь при составлении топ-250 в «Кинопоиске» учитывают только оценки за последний год. Из‑за этого в рейтинге произошли 73 замены. Например, его покинули «Малыш», «Артист», «Амели», «Андрей Рублев» и «Легенда № 17». Зато в топ вошли «Омерзительная восьмерка», «Волк с Уолл-стрит», «Паразиты», «Кролик ДжоДжо» и «Остров собак».

Также, благодаря нововведению, «Побег из Шоушенка» уступил первую строчку рейтинга «Зеленой миле». «Наконец-то исчезнет вопрос, терзающий многих: «Почему «Побег из Шоушенка» — лучший фильм», — говорится в блоге команды «Кинопоиска».