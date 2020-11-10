Как не оказаться обманутым при розыгрыше призов в инстаграме? Советует Роскачество

Роскачество рассказало, как не быть обманутым во время розыгрышей призов в инстаграме. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве заявили, что сегодня существует несколько способов, связанных с гивами — розыгрышами от знаменитостей, участники которых выполняют задания, что получать призы. Знаменитости преследуют вполне понятную цель — увеличить число подписчиков. Однако вместе с ними на гивах могут наживаться мошенники.

К примеру, преступники могут использовать фейковый аккаунт знаменитости — в том числе с помощью deep fake. Другой возможный обман — взлом настоящего аккаунта селебрити. Однако, отмечают в Роскачестве, модераторы инстаграма оперативно блокируют оба этих вида мошенничества — поэтому злоумышленникам приходится действовать быстро.

Вместо подарков взломщики могут передать пользователям инстаграма вирусы — те, в свою очередь, крадут платежные данные или дают доступ к аккаунту. Также мошенники могут обмануть пользователя и заставить его перевести небольшую сумму денег для того, чтобы участвовать в конкурсе.

В Роскачестве посоветовали не переходить по ссылкам в описании профиля и проверять верификацию у аккаунта селебрити, чтобы убедиться, что аккаунт не фальшивый — так снизится вероятность быть обманутым. Специалисты ведомства также порекомендовали внимательно читать описания конкурса, не репостить сомнительные публикации и никогда не платить за участие в конкурсах или социальных исследованиях.