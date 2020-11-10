Жители Колорадо проголосовали за восстановление популяции волков в штате

Жители американского штата Колорадо проголосовали за восстановление популяции местных волков к 2023 году. Об этом сообщил The Guardian.

Более половины избирателей штата посчитали, что серые волки должны вновь появиться в Колорадо — это восстановит естественную экосистему, которая была выведена из равновесия после того, как в 1940-х годах волки на этой территории были практически истреблены.

В начале ноября администрация президента Дональда Трампа исключила серых волков из перечня исчезающих видов (ESA), заявив об «успешном восстановлении» вида. Сотни биологов не согласны с этим решением и требуют его пересмотра.

Теперь США предстоит решить, можно ли охотиться на волков или ловить их. Биологам же предстоит подумать о том, как обеспечить животным безопасность, в особенности при пересечении границ таких штатов как Вайоминг, где волков разрешено убивать.

«Мы действительно беспокоимся об этом, но мы ничего не можем с этим поделать, потому что волки будут идти туда, где они видят среду обитания. Но хорошая новость в том, что в западном Колорадо есть 17 млн акров земли для них», — сказал менеджер кампании по восстановлению волков Эрик Уошберн.