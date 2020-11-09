В Apple Watch появилось приложение, помогающее от ночных кошмаров

На умные часы Apple Watch скоро можно будет установить приложение NightWare, которое должно помочь пользователям справиться с ночными кошмарами. Об этом стало известно из публикации FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) — на днях оно одобрило разработку.

Доступ к приложению смогут получить пользователи от 22 лет после рекомендации врача. NightWare будут предписывать людям, страдающим от кошмаров, в том числе вызванных посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Приложение будет фиксировать частоту сердечных сокращений, анализировать движения человека во сне и на основе этих данных определять, снится ли пользователю кошмар. C помощью мягкой вибрации устройство сможет прервать кошмар, не нарушив при этом сон владельца.

По словам сотрудника FDA Карлоса Пенья, NightWare предлагает «низкорисковый вариант лечения, который использует цифровые технологии в попытке обеспечить временное облегчение при нарушениях сна». В организации подчеркивают, что приложение должно использоваться в сочетании с медикаментозной терапией, психотерапией и другими методами лечения.