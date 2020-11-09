Ученые обосновали однополые связи в природе при помощи математики

Эволюционные биологи из Университета Северной Каролины выяснили, что при определенных условиях спаривание с любой особью вне зависимости от пола является наиболее оптимальной стратегией для сохранения вида. Исследование опубликовано в журнале Nature, его основные выводы приводит N+1.

Ученые предположили, что однополые связи у некоторых видов могут быть следствием стратегии «неразборчивого спаривания». Они построили математическую модель, в которой разделили полы в популяции на «ищущий» и «искомый», и проверили при каких условиях неразборчивое спаривание будет более эффективным.

В отличие от бесполого размножения, половое требует выработки отличительных признаков у особей, чтобы самки и самцы могли отличить друг друга. Это довольно затратный процесс — иногда на формирование таких особенностей и поиск партнера уходит слишком много ресурсов.

Как выяснили биологи из Северной Каролины, если отличительные признаки у «искомого» пола выражены слабо, а затраты на их распознавание, напротив, высоки, оптимальным становится неразборчивое спаривание. Кроме того, оно более выгодно, если представителей «искомого» пола в популяции больше, чем «ищущего». Тогда, спариваясь с кем угодно, с большей вероятностью угадаешь, и не нужно будет тратить ресурсы на формирование признаков и их распознавание.

Еще один фактор, который взяли в расчет, — вероятность умереть между раундами размножения. Оказалось, что спариваться с кем угодно выгоднее, если шансы не дожить до следующего брачного сезона очень низкие или очень высокие. В первом случае шансов на размножение в течение жизни много и ошибочное спаривание с особью своего пола легко компенсируется следующими раундами размножения. Во втором случае у особи так мало шансов оставить потомство, что тратить ресурсы на поиск определенного партнера попросту нерационально.

Также ученые установили, что неразборчивое спаривание более вероятно в малочисленных рассеянных популяциях и в популяциях, где «искомый» пол привередлив, а «ищущий» — слонен к соревновательности.

Исследователи подчеркивают, что описываемая модель неприменима к людям. Позвоночные обычно вступают в однополые связи из‑за влечения к особи своего пола, а потому их поведение может быть результатом совершенно иных эволюционных стратегий, к примеру, укрепления социальных связей.

Однополые связи широко распространены в природе, но их эволюционный смысл не до конца ясен. Казалось бы, такое поведение должно было исчезнуть в процессе эволюции, поскольку оно не приводит к созданию потомства. Однако работа биологов из Северной Каролины показывает, что однополые связи могут быть не парадоксом, а следствием эффективной популяционной стратегии.