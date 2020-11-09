перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В конце ноября выйдет новый концертный альбом Дэвида Боуи 0:36
В Apple Watch появилось приложение, помогающее от ночных кошмаров Вчера в 23:50
Anja/Pixabay Ученые обосновали однополые связи в природе при помощи математики
Ученые обосновали однополые связи в природе при помощи математики Вчера в 23:18
Человек и другие млекопитающие имеют общее происхождение с морской губкой Вчера в 23:04
«Макдоналдс» начнет выпускать веганские котлеты для своих бургеров Вчера в 22:12
Путин уволил пятерых министров. Мишустин назначил на три освободившихся места врио Вчера в 21:52
Английская пара получила в наследство игрушки из «Звездных войн». Они стоят 25 млн рублей Вчера в 21:33
mos.ru Минздрав сообщил об эффективности «Спутник V» на 90%. Сразу после аналогичного заявления Pfizer
Минздрав сообщил об эффективности «Спутник V» на 90%. Сразу после аналогичного заявления Pfizer Вчера в 21:26
На ВДНХ в павильоне «Радиоэлектроника и связь» восстановят уникальный купол Вчера в 20:53
Путин уволил пятерых министров, в ОАЭ разрешили алкоголь и другие новости дня Вчера в 20:32 Дайджест
Virgin Hyperloop впервые испытала сверхбыструю капсулу с пассажирами. Ее скорость достигла 160 км/ч Вчера в 20:28
Эдриен Броди и Вера Фармига сыграют в триллере «Саламандра живет дважды» Вчера в 20:01
Пресс-материалы Полиция проверяет ЛГБТК-кинофестиваль в Петербурге после жалобы Милонова. Организаторам угрожают
Полиция проверяет ЛГБТК-кинофестиваль в Петербурге после жалобы Милонова. Организаторам угрожают Вчера в 19:02
Netflix выпустил трейлер боевика «Мосул». Фильм спродюсировали братья Руссо Вчера в 18:52
Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом Вчера в 18:35
Культурное объединение Wip откроется выставкой Павлика Кузнецова Вчера в 18:24
Компания, которая владеет Vans и Timberland, покупает Supreme Вчера в 18:10
Jeyaratnam Caniceus/Pixabay Вакцина от COVID-19, созданная Pfizer и BioNTech, показала эффективность 90% на 3-й фазе испытаний
Вакцина от COVID-19, созданная Pfizer и BioNTech, показала эффективность 90% на 3-й фазе испытаний Вчера в 18:08
В Австралии обнаружили два новых вида млекопитающих Вчера в 17:17
СМИ: мэрия Москвы обсуждает возможность закрытия ночных клубов и баров Вчера в 16:59
Отключить рекламу

Ученые обосновали однополые связи в природе при помощи математики

Семён Гудошников
Вчера в 23:18

Эволюционные биологи из Университета Северной Каролины выяснили, что при определенных условиях спаривание с любой особью вне зависимости от пола является наиболее оптимальной стратегией для сохранения вида. Исследование опубликовано в журнале Nature, его основные выводы приводит N+1.

Ученые предположили, что однополые связи у некоторых видов могут быть следствием стратегии «неразборчивого спаривания». Они построили математическую модель, в которой разделили полы в популяции на «ищущий» и «искомый», и проверили при каких условиях неразборчивое спаривание будет более эффективным.

В отличие от бесполого размножения, половое требует выработки отличительных признаков у особей, чтобы самки и самцы могли отличить друг друга. Это довольно затратный процесс — иногда на формирование таких особенностей и поиск партнера уходит слишком много ресурсов.

Как выяснили биологи из Северной Каролины, если отличительные признаки у «искомого» пола выражены слабо, а затраты на их распознавание, напротив, высоки, оптимальным становится неразборчивое спаривание. Кроме того, оно более выгодно, если представителей «искомого» пола в популяции больше, чем «ищущего». Тогда, спариваясь с кем угодно, с большей вероятностью угадаешь, и не нужно будет тратить ресурсы на формирование признаков и их распознавание.

Еще один фактор, который взяли в расчет, — вероятность умереть между раундами размножения. Оказалось, что спариваться с кем угодно выгоднее, если шансы не дожить до следующего брачного сезона очень низкие или очень высокие. В первом случае шансов на размножение в течение жизни много и ошибочное спаривание с особью своего пола легко компенсируется следующими раундами размножения. Во втором случае у особи так мало шансов оставить потомство, что тратить ресурсы на поиск определенного партнера попросту нерационально.

Также ученые установили, что неразборчивое спаривание более вероятно в малочисленных рассеянных популяциях и в популяциях, где «искомый» пол привередлив, а «ищущий» — слонен к соревновательности.

Исследователи подчеркивают, что описываемая модель неприменима к людям. Позвоночные обычно вступают в однополые связи из‑за влечения к особи своего пола, а потому их поведение может быть результатом совершенно иных эволюционных стратегий, к примеру, укрепления социальных связей.

Однополые связи широко распространены в природе, но их эволюционный смысл не до конца ясен. Казалось бы, такое поведение должно было исчезнуть в процессе эволюции, поскольку оно не приводит к созданию потомства. Однако работа биологов из Северной Каролины показывает, что однополые связи могут быть не парадоксом, а следствием эффективной популяционной стратегии.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
приключение
Ведьмы
Роберт Земекис вновь берется за семейное кино
инди
Антоха MC
Главная звезда доброго рэпа в России
классика
Теодор Курентзис и musicAeterna
Авральный Брамс с дирижером-мистиком
премьеры
Горбачев
Евгений Миронов и Чулпан Хаматова в роли четы Горбачевых
триллер
Кольская сверхглубокая
Герметичный хоррор про колодец, ведущий в ад
фэнтези
8 1/2
Шедевр Федерико Феллини: метакино про рефлексирующего режиссера
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить