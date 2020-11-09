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Человек и другие млекопитающие имеют общее происхождение с морской губкой

Юлия Онодэра
Вчера в 23:04

Австралийские ученые во главе с биологом Университета Квинсленда Эмили Вонг выяснили, что у человека и морской губки Amphimedon queenslandica — общее происхождение. О своем открытии исследователи сообщили в журнале Science.

Ученые обнаружили, что геном морской губки с Большого Барьерного рифа функционирует так же, как часть генома человека. Это означает, что общие генетические механизмы, управляющие активностью генов двух видов, сохранились на протяжении 700 млн лет.

По словам исследователей, новые данные позволят продвинуться в изучении генетических заболеваний и «будут использоваться в будущих исследованиях в области медицины, технологий и наук о жизни».

«Команда сосредоточилась на древнем гене, который важен в нашей нервной системе и который также дал начало гену, критически важному для развития сердца — и полученные результаты поспособствуют биомедицинским исследованиям», — сказал профессор Матиас Франсуа.

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