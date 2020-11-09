Сеть ресторанов «Макдоналдс» начнет выпускать веганские котлеты для своих бургеров. Об этом сообщил CNBC со ссылкой на президента компании Яна Бордена.

Котлеты из растительного мяса будут выходить под брендом McPlant и появятся в продаже в нескольких странах уже в следующем году. Пока компания планирует производить только заменитель говядины, но в будущем сеть может внедрить и альтернативу курице.

Рецепт растительного мяса пока держится в тайне. Также «Макдоналдс» не раскрывает, сколько веганских позиций появится в меню ресторана и где именно их можно будет приобрести. Ранее сеть тестировала продажу веганских бургеров в Канаде — там партнером компании был производитель Beyond Meat.

После новости о запуске «Макдоналдсом» собственной линейки веганского мяса акции Beyond Meat упали на 6%. До этого многие эксперты предполагали, что сеть фаст-фуда выйдет на мировой веганский рынок в партнерстве с компанией.

Растительное мясо от Beyond Meat появилось в продаже в сети супермаркетов «Перекресток» летом 2020 года — там можно купить фарш и котлеты для бургеров, а также сосиски. С прошлого ноября купить продукцию Beyond Meat можно и в сети магазинов «Азбука вкуса».

«Афиша Daily» дважды рассказывала о том, как изготавливают искусственное мясо и где его можно попробовать: в 2016 году (подробно) и в августе 2019 года (не так подробно).