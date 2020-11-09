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Английская пара получила в наследство игрушки из «Звездных войн». Они стоят 25 млн рублей

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:33

Пожилая пара из английского города Стоурбридж получила в наследство от соседа игрушки из серии «Звездных войн» и чуть было не выбросила их. Но игрушки оказались коллекционными — продав их, пенсионеры разбогатели. Об этом рассказала Би-би-си.

Британцы долгое время держали редкие игрушки в мусорных мешках в гараже вместе с другими вещами, принадлежащими Питеру Симпсону. Перед тем, как выбросить ненужные предметы, они пригласили оценщика Криса Астона — он сразу понял, что пара сможет много заработать на продаже фигурок персонажей из «Звездных войн».

Астон помог клиентам организовать аукцион, на котором игрушки были проданы более чем за 250 тыс. фунтов стерлингов (около 25 млн рублей). Самым дорогим лотом оказалась фигурка Джавы: ее купили за 22 тыс. фунтов (2 млн рублей). По словам экспертов, в мире существует всего восемь таких статуэток.

Торги, организованные для супругов из Стаурбриджа, Астон назвал лучшими из тех, с которыми ему приходилось иметь дело за последние пятнадцать лет. К тому же этот аукцион оказался последним для Астона, которому пришлось закрыть свой бизнес во время пандемии.

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