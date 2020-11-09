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Минздрав сообщил об эффективности «Спутник V» на 90%. Сразу после аналогичного заявления Pfizer

Семён Гудошников
Сегодня в 21:26

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна более чем на 90%. Об этом сообщила главный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.

Незадолго до этого с аналогичным заявлением выступили американская компания Pfizer и немецкая BioNTech. В рамках третьей, завершающей фазы клинических испытаний они проверили свою вакцину на более чем 43 тыс. человек различных рас и национальностей. Эффективность вакцины превысила 90%, а серьезных побочных эффектов не обнаружили ни у одного из испытуемых.

В российском Минздраве сказали, что «появление еще одной эффективной вакцины — это хорошая новость для всех».

Тем временем Еврокомиссия уже решила закупить у Pfizer и BioNTech 300 млн доз вакцины. «Европейская наука работает! Вскоре мы подпишем контракт на поставку 300 млн доз. А пока давайте защищать друг друга», — заявила в твиттере глава комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сейчас третью фазу испытаний проходят сразу несколько вакцин. Среди них российская «Спутник V», несколько китайских, а также разработки компаний AstraZeneca и Moderna. «Спутник V» зарегистрировали еще до конца клинических испытаний, массовая вакцинация россиян планируется в конце 2020 — начале 2021 года. При этом прививаться планируют лишь 36% населения.

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