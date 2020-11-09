На ВДНХ в павильоне «Радиоэлектроника и связь» восстановят уникальный купол

В павильоне ВДНХ «Радиоэлектроника и связь», который ранее назывался «Поволжье», в начале 2021 года восстановят уникальный купол с деревянным каркасом. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Купол центрального зала, посвященный Сталинградской области, отреставрируют по чертежам 1952–1954 годов. По словам Бирюкова, почти все декоративные элементы купола сохранились — они отлиты из алюминия и обработаны в специальной технике, придающей им вид старой бронзы. Утеряны только 16 звезд из красного стекла, их воссоздадут.