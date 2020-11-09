Вакцина от COVID-19, созданная Pfizer и BioNTech, показала эффективность 90% на 3-й фазе испытаний

Вакцина от нового типа коронавирусной инфекции, разработанная американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, показала более чем 90%-ную эффективность на третьей фазе клинических испытаний. Об этом говорится в предварительных итогах исследования, опубликованных партнерами.

Всего в испытаниях приняли участие 43 538 человек различных рас и национальностей, которые раньше не болели COVID-19. Серьезных побочных эффектов ни у одного из них не наблюдалось.

Испытуемых разделили на две группы — одни получили плацебо, другие — две дозы вакцины с временным промежутком. Различия между группами показали, что эффективное действие вакцины наступает через 28 дней после начала вакцинации и спустя 7 дней после введения второй дозы.

Исследования эффективности и безопасности вакцины продолжаются. В их процессе показатель эффективности может меняться.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что «сегодня великий день для науки и человечества». По его словам, этот значительный шаг к концу глобального кризиса здравоохранения сделан в то время, когда мир больше всего нуждается в вакцине — когда уровни заболеваемости бьют рекорды, больницы переполняются, а экономика изо всех сил пытается возобновить работу.

В ближайшее время результаты испытаний будут опубликованы в рецензируемых научных журналах, а компания запросит у регуляторов разрешение на поставку вакцины.

Сейчас завершающую, третью фазу испытаний проходят сразу несколько вакцин. Среди них российская «Спутник V», несколько китайских, а также разработки компаний AstraZeneca и Moderna. «Спутник V» зарегистрировали еще до конца клинических испытаний, массовая вакцинация россиян планируется в конце 2020 — начале 2021 года. При этом прививаться планируют лишь 36% населения.