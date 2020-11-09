Культурное объединение Wip откроется выставкой Павлика Кузнецова

В Москве 12 ноября откроется культурное объединение Wip. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.

Открытие обновленного пространства особняка на Яузском бульваре, 11, строение 1, начнется с выставки художника Павлика Кузнецова «Who Is Pavlik». Как уверяют организаторы, она расскажет длинную историю открытия Wip от первого лица его идейного вдохновителя.

Выставка продлится месяц. На ней представят более сотни работ Кузнецова. Художественное повествование поделят на четыре акта, экспозиция каждый раз будет меняться. Открытие займет несколько дней, за это время запланирована серия перформансов от Кузнецова. Они, как обещают организаторы, погрузят зрителей «в отдельные уголки мира художника, раскрывая новые стороны его истории через абстракцию и поэзию». Кузнецов будет читать стихи, рассказывать о себе и покажет отрывки из придуманного им спектакля.