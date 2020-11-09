Компания, которая владеет Vans и Timberland, покупает Supreme

Сделку планируют завершить до конца 2020 года. Свои доли продадут текущие инвесторы Supreme The Carlyle Group и Goode Partners. Основатель марки Джеймс Джеббиа останется в бренде.

Американская компания VF Corporation, которой принадлежат Vans, Timberland, The North Face, Eastpak и другие известные бренды, купит Supreme. Об этом пишет The Business of Fashion.

Сумма сделки не раскрывается, однако, предположительно, она составит более двух миллиардов долларов. Остальная информация также пока не разглашается.

В сентябре Supreme выпустил коллаборации с Nike и Йоджи Ямамото, а до этого — с My Bloody Valentine. В начале года «Афиша Daily» разбирала странные предметы в коллекции Supreme, а в октябре выпустила тест, в котором нужно отличить их от фейков.