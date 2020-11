Компания, которая владеет Vans и Timberland, покупает Supreme

Американская компания VF Corporation, которой принадлежат Vans, Timberland, The North Face, Eastpak и другие известные бренды, купит Supreme. Об этом пишет The Business of Fashion.

Сделку планируют завершить до конца 2020 года. Свои доли продадут текущие инвесторы Supreme The Carlyle Group и Goode Partners. Основатель марки Джеймс Джеббиа останется в бренде.