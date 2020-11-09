В Австралии обнаружили два новых вида млекопитающих

В Австралии ученые нашли два новых вида млекопитающих. Открытие сделали при помощи тестов ДНК, сообщает The West Australian.
Специалисты обнаружили еще две разновидности гигантского летучего кускуса (большого летающего поссума). Теперь науке известны три вида таких животных.
«Разделение большого летающего поссума на несколько видов подчеркивает, как мало у нас информации о фауне Австралии», — заявила исследовательница Кара Янгентоб.
Гигантский летучий кускус — крупнейшее из сумчатых животных, способных к парению. Млекопитающее встречается на восточном побережье Австралии. Зверьки довольно неуклюжи на земле, но очень шустры на деревьях и в полете.
Ранее австралийские разработчики запустили приложение Critterpedia, которое умеет распознавать разные виды пауков и змей и определять, насколько они опасны для человека. Пользователи также загружают туда свои фотографии членистоногих и рептилий и таким образом расширяют базу данных.