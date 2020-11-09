В Австралии обнаружили два новых вида млекопитающих

Специалисты обнаружили еще две разновидности гигантского летучего кускуса (большого летающего поссума). Теперь науке известны три вида таких животных.

В Австралии ученые нашли два новых вида млекопитающих. Открытие сделали при помощи тестов ДНК, сообщает The West Australian.

«Разделение большого летающего поссума на несколько видов подчеркивает, как мало у нас информации о фауне Австралии», — заявила исследовательница Кара Янгентоб.

Гигантский летучий кускус — крупнейшее из сумчатых животных, способных к парению. Млекопитающее встречается на восточном побережье Австралии. Зверьки довольно неуклюжи на земле, но очень шустры на деревьях и в полете.

Ранее австралийские разработчики запустили приложение Critterpedia, которое умеет распознавать разные виды пауков и змей и определять, насколько они опасны для человека. Пользователи также загружают туда свои фотографии членистоногих и рептилий и таким образом расширяют базу данных.