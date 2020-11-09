В Москве появятся новые полосы для общественного транспорта

С 23 ноября в Москве введут в эксплуатацию новые выделенные полосы для общественного транспорта. Они появятся на 14 участках дорог, 2 из которых продолжат существующие, говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

Общая длина новых полос — 7,5 километров. По ним проходят в общей сложности 105 маршрутов наземного транспорта, включая 40 смежных межрегиональных маршрутов. В сутки они провозят более 250 тыс. пассажиров.