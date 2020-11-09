Французская пара нашла письмо времен Первой мировой, которое когда‑то так и не доставил голубь

Во Франции нашли письмо, которое немецкий солдат отправил голубиной почтой в начале XX века, однако оно так и не дошло. Об этом пишет Би-би-си.

Сообщение, которое так и не доставил голубь, нашла в сентябре пара, которая прогуливалась в восточной части французского Эльзаса. Молодые люди случайно обнаружили небольшую алюминиевую капсулу, торчащую из земли. Внутри было сообщение, написанное едва различимыми немецкими буквами на чем‑то вроде кальки.

В сообщении была различима дата отправки — то ли 1910-й, то ли 1916 год. Как рассказал Доминик Жарди, куратор французского Музея Линге, рядом с которым нашли письмо, 1910 год вероятнее. В любом случае с момента отправления письма до его случайного получения прогуливающейся парой прошло больше сотни лет.

Жарди отметил, что находка может считаться «суперредкой». В своем заключении он также указал, что капсула с письмом, скорее всего, поднялась на поверхность из нижних слоев почвы, как и многие другие военные останки времен Первой мировой войны.

Солдат, отправивший письмо, находился в местечке Ингерсхайм, которое тогда было частью Германии, а теперь принадлежит Франции. Музей, куда принесли находку, посвящен битве за вершину холма Линге в горах Вогезы в 1915 году. Как уточняет Би-би-си, она считается одним из самых кровопролитных сражений Первой мировой.

И послание, и гильза, в которой хранилось письмо, теперь станут экспонатами музея. Там уже пробуют расшифровать текст. Он написан немецким готическим шрифтом, в документе говорится о военных маневрах.