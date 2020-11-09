Российский фильм «Спутник» взял главный приз фестиваля научно-фантастического кино в Италии

Российский фильм «Спутник» режиссера Егора Абраменко получил главный приз фестиваля научно-фантастического кино Trieste Science+Fiction Festival в Италии.

Картина взяла награду «Астероид», которая ежегодно вручается лучшему международному полнометражному фильму, снятому в жанре научной фантастики.

В программу фестиваля вошли также два других российских фильма: «Аванпост» Егора Баранова и «Кома» Никиты Аргунова.

Действие «Спутника» разворачивается в 1983 году. По сюжету космонавт-герой Константин Вешняков возвращается на Землю. Он единственный из всей команды выжил, но привез домой инопланетное существо, поселившееся в его теле. В секретной лаборатории закрытого режимного города нейрофизиолог Татьяна Климова пытается спасти космонавта от чудовища.

Главные роли в фильме сыграли Петр Федоров, Оксана Акиньшина и Федор Бондарчук. «Спутник» вышел в российский онлайн-прокат в апреле этого года. Тогда же Егор Абраменко рассказал «Афише Daily» о своей работе. Рецензию от Станислава Зельвенского можно прочитать здесь.

В сентябре «Спутник» попал в американский топ iTunes, заняв первое место в разделе «Хоррор» и пятое в категории «Кино». Ранее это не удавалось ни одной отечественной картине.