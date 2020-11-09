Van Heusen представил рубашки, которые не боятся пятен

Бренд одежды Van Heusen представил новую коллекцию рубашек, которым не страшны пятна. Компания опубликовала в инстаграме видео, в котором продемонстрировала, как ткани отталкивают попадающие на них жидкости.

Рубашки обладают специальным покрытием, которое не дает впитаться кофе, вину и кетчупу. Место загрязнения можно просто ополоснуть водой, и ткань снова станет чистой.