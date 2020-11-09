Van Heusen представил рубашки, которые не боятся пятен

Бренд одежды Van Heusen представил новую коллекцию рубашек, которым не страшны пятна. Компания опубликовала в инстаграме видео, в котором продемонстрировала, как ткани отталкивают попадающие на них жидкости.
Рубашки обладают специальным покрытием, которое не дает впитаться кофе, вину и кетчупу. Место загрязнения можно просто ополоснуть водой, и ткань снова станет чистой.
Перед запуском линии Stain Shield эксперты Van Heusen провели исследование и выяснили, что 70% мужчин готовы покупать одежду с защитой от пятен, а 90% даже согласны платить за нее больше, сообщает WWD. Рубашки представленной коллекции продаются по тем же ценам, что и «обычные».
Ранее швейцарская компания HeiQ разработала жидкость Viroblock, которая уничтожает частицы вируса на тканях. Она эффективна против 99,9% бактерий, вызывающих COVID-19. Теперь компания вместе с брендами Warp + Weft и DL1961 планирует разработать целую линейку вещей из денима.