Мария Колесникова написала о том, что с ней происходило после похищения

Одна из лидерок белорусского протеста Мария Колесникова написала письмо, в котором рассказала, что с ней происходило после похищения сотрудниками правоохранительных органов. Письмо опубликовал телеграм-канал «Нехта».

С Колесниковой после похищения разговаривал начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков, а также заместить министра внутренних дел Геннадий Казакевич и начальник оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко.

«Они поставили ультиматум: я уезжаю из страны и из‑за границы делаю что хочу либо меня вывезут — живую или по частям. Сломают пальцы, закроют на 25 лет на зоне, где я буду шить рубашки силовикам. Беседа длилась пару часов с перерывом на «отдых» в камере-одиночке», — написала Колесникова.

Затем Колесникову перевели в СИЗО КГБ, где сотрудники до поздней ночи допрашивали ее. Их интересовало, почему она уверена в фальсификациях на президентских выборах и в том, что Светлана Тихановская победила на них, связана ли она с телеграм-каналом «Нехта», каковы цели Координационного совета белорусской оппозиции и так далее.

«Они действительно считают, что существуют «кукловоды», что извне кто‑то пытается повлиять на ситуацию в Беларуси, а те, кто выходит на улицу, — преступники, а не мирные белорусы», — добавила политик.

«То, что сейчас происходит со стороны власти: разгон мирных граждан, избиение собственного народа, массовые репрессии и посадки тех, кто хоть как‑то участвовал в избирательной кампании, — это преступление. Власть не слышит волю народа. <…> Я не жалею ни на минуту о своем решении остаться. Не боюсь уголовного дела, тюрьмы и абсолютна уверена, что бояться должны те, кто совершает преступления», — отметила Колесникова.

Кроме того, она рассказала, что подала заявление о возбуждении уголовного дела по статьям о похищении, незаконном лишении свободы и угрозах.

В начале сентября Марию Колесникову похитили: ее затолкали в фургон и увезли в неизвестном направлении. После этого ее пытались насильно вывезти из Беларуси на Украину, однако на границе она порвала паспорт, не желая покидать страну. После этого женщину задержали.

Сейчас она арестована как подозреваемая по делу о призывах к захвату власти в Беларуси.