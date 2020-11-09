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В российском приюте для животных массово убили собак

Анастасия Цой
Сегодня в 14:54

В приюте для бездомных животных, который находится в деревне Карлук Иркутской области, убили десятки собак. Об этом в инстаграме сообщила общественный деятель Наталья Ветрова.

По ее словам, собак убили сразу после отлова, а раненых животных бросили в вольерах. Некоторых животных удалось спасти, помочь им можно здесь.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал «Говорит Москва», что к преступлению может быть причастна компания «Пять звезд». Он отметил, что она выиграла тендер на регулирование численности животных.

«Действительно совершено тяжелое преступление — массовое убийство животных группой лиц по предварительному сговору. По нашим данным, эта компания еще и выигрывала тендер на регулирование численности этих животных, то есть получила бюджетные деньги (около 20 млн рублей — Прим. «Говорит Москва»). Речь может идти еще и о нецелевом расходовании бюджетных средств.

Мы пока не понимаем, сколько там десятков или сотен животных было убито, потому что поймали их случайно. Общественные инспектора случайно накрыли тот момент, когда эти собаки в приюте оказались мертвые.

А до этого их, судя по всему, попросту вывозили оттуда в неизвестном направлении. То, что там мы увидели на этих кадрах, это за гранью добра и зла», — заявил Бурматов.

Администрация Карлукского муниципального образования заявила, что к ней не поступала информация об инциденте. В то же время прокуратура области дала ветеринарской службе региона согласие на проведение внеплановой проверки приюта «Пять звезд».

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