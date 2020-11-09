Что все-таки произошло в Будапеште? Расскажет «Черная Вдова»

В фильме Marvel «Черная Вдова» наконец-то пояснят непонятную фразу о Будапеште, прозвучавшую в Мстителях и раскроют, что же произошло в столице Венгрии. Об этом пишет ScreenRant.

Будапештская миссия Черной вдовы и Соколиного Глаза упоминалась в «Мстителях», когда Наташа Романофф обратила внимание, что битва за Нью-Йорк похожа на события в Будапеште. «Мы по-разному помним Будапешт», — ответил ей Клинт Бартон. После это поклонники гадали, что могло произойти в Будапеште. Продвижение сольника Черной Вдовы недвусмысленно намекало, что в фильме прольется свет на будапештские события.

Официальное подтверждение этого было опубликовано в официальной книге о Черной Вдове от Marvel.

«Мы все считали, что нужно прояснить, что случилось в Будапеште. Сначала это была мимолетная фраза, которую Джосс Уидон вставил в «Мстителей» как забавную реплику между Соколиным глазом и Черной вдовой. <…> Мы думали, что если мы не вернемся в Будапешт и не узнаем, что там на самом деле произошло, люди почувствуют себя неудовлетворенными», — говорит Скарлетт Йоханссон в опубликованном в книге интервью.

Актриса уточнила, что ее персонажа повсюду преследует чувство вины за то, что произошло в Будапеште. При этом грядущий фильм не совсем о Будапеште, а скорее о «тяжести бремени» Наташи Романофф.

Как именно загадка Будапешта будет разгадана в картине, пока неизвестно. Сопродюсер фильма Брайан Чапек в этой же книге рассказывает, что на события, произошедшие в венгерской столице, прольет интерьер квартиры Черной Вдовы, которую покажут в фильме. Комментарий Йоханссон, однако, рождает другое впечатление. Актриса отметила, что Будапешт — «отправная точка», позволяющая понять бремя героини. Как пишет Screenrant, вполне возможно, в городе просто была первая миссия Романофф.

По сюжету фильма, Черная Вдова встретится со своими бывшими коллегами по «Красной комнате» — программе по созданию шпионов и убийц в СССР. К Вдове присоединятся ее наставница Мелина Востокофф (Рэйчел Уайс), сестра Елена Белова (Флоренс Пью) и супергерой Красный Страж (Дэвид Харбор) — советская версия Капитана Америки. Антагонистом в фильме выступит суперзлодей Таскмастер, который может скопировать любой боевой стиль.

Премьера фильма должна состояться 6 мая 2021 года.