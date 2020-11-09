Между Москвой в Минском будет ходить «Ласточка»

Из Москвы в Минск запустят скоростной электропоезд «Ласточка». Об этом сообщается на сайте РЖД.

Вопрос о запуске поезда уже решили с Белорусской железной дорогой. «Ласточка» будет состоять из пяти вагонов. Когда именно поезда появятся в расписании, пока неясно, но это должно произойти после того, как между Россией и Республикой Беларусь снова начнут ходить международные составы.

Железнодорожная связь между Россией и Беларусью была приостановлена в апреле. В начале сентября страны договорились, что будут постепенно восстанавливать транспортное сообщение.

Из‑за распространения коронавируса весной РЖД суммарно отменили 53 поезда, включая «Сапсаны».