Уровень воды в Байкале упал ниже критической отметки

В Байкале уровень воды опустился ниже критической отметки. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона, передает РИА «Новости». Сейчас уровень воды составляет 456,99 метра при критической отметке в 457 метров. В МЧС предположили, что это позволит снизить сброс на Иркутской ГЭС. Летом 2020 года уровень воды в озере превысил критическую отметку, из‑за чего пришлось увеличить сброс воды на ГЭС с 2400 до 2800 кубических метров в секунду, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов в Бурятии. В итоге процесс привел к частичному подтоплению островов на Ангаре в Иркутской области. В сентябре недалеко от озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла. Жертв и разрушений в результате землетрясения не было, но влияние подземных толчков на себе ощутили жители 12 районов Иркутской области.

В Байкале уровень воды опустился ниже критической отметки. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона, передает РИА «Новости». Сейчас уровень воды составляет 456,99 метра при критической отметке в 457 метров. В МЧС предположили, что это позволит снизить сброс на Иркутской ГЭС. Летом 2020 года уровень воды в озере превысил критическую отметку, из‑за чего пришлось увеличить сброс воды на ГЭС с 2400 до 2800 кубических метров в секунду, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов в Бурятии. В итоге процесс привел к частичному подтоплению островов на Ангаре в Иркутской области. В сентябре недалеко от озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла. Жертв и разрушений в результате землетрясения не было, но влияние подземных толчков на себе ощутили жители 12 районов Иркутской области.

В Байкале уровень воды опустился ниже критической отметки. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона, передает РИА «Новости». Сейчас уровень воды составляет 456,99 метра при критической отметке в 457 метров. В МЧС предположили, что это позволит снизить сброс на Иркутской ГЭС. Летом 2020 года уровень воды в озере превысил критическую отметку, из‑за чего пришлось увеличить сброс воды на ГЭС с 2400 до 2800 кубических метров в секунду, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов в Бурятии. В итоге процесс привел к частичному подтоплению островов на Ангаре в Иркутской области. В сентябре недалеко от озера Байкал произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла. Жертв и разрушений в результате землетрясения не было, но влияние подземных толчков на себе ощутили жители 12 районов Иркутской области.