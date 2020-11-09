A Tribe Called и Outkast побаттлят на Verzuz

О будущей схватке рассказал один из создателей Verzuz, хип-хоп-продюсер Swizz Beatz. Он проговорился об этом во время совместного стрима с рэпером Kid Capri в инстаграме.

Американские рэп-группы A Tribe Called и Outkast сойдутся в онлайн-баттле на площадке Verzuz. Об этом сообщает Hypebeast.

«Я не должен был говорить об этом, и возможно сейчас облажался. Мы их любим и мы набрались терпения. Так что когда они будут готовы, мы их примем», — сказал Swizz Beatz.

На Verzuz уже выступали Эрика Баду с Джилл Скотт, Fabolous и Jada Kiss. В июле в баттле сошлись DMX и Снуп Догг. Организаторы назвали их встречу «Битвой собак».